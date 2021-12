Aktor jest winny. Wyreżyserował i opłacił rasistowski atak na siebie samego

Wyrok sądu to kolejny rozdział tej skrojonej pod telewizję sagi. Smollett wymyślił, opłacił i wyreżyserował rasistowski atak na siebie samego, do którego doszło 29 stycznia 2019 r. Mężczyzna miał zapłacić ponad 3 tys. dolarów dwóm braciom nigeryjskiego pochodzenia, by napadli na niego w wyznaczonym miejscu na ulicy, które obejmowały kamery miejskiego monitoringu. Bracia mieli dotkliwie pobić aktora, by ten mógł zwrócić na siebie uwagę.