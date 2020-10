Aktor publicznie zapewnia, że kocha żonę. Znajomi: "to ściema"

Aktora Dominica Westa przyłapano na wymienianiu czułości z Lily James. Nic nie byłoby w tym dziwnego gdyby nie to, że West ma żonę. Doszło do absurdalnej sytuacji, której jeszcze w show-biznesie nie widzieliśmy.

Dominic West i Lily James pojawili się razem w Rzymie. Paparazzi przyłapali gwiazdy kina na wymienianiu czułości. Razem zwiedzali Rzym, robili sobie zdjęcia, tulili się i wymieniali czułości w restauracji. Zdjęcia krążyły jak internet długi i szeroki, aż trafiły do żony Westa, Catherine Fitzgerald. Z pierwszych doniesień wynikało, że Catherine jest załamana i czuje się poniżona przez partnera, z którym jest w związku małżeńskim już od 10 lat.

West wrócił do żony i zaledwie kilka godzin od publikacji zdjęć zwołał coś na kształt... konferencji prasowej. Czegoś takiego w show-biznesie jeszcze nie było. Para wyszła przed swój dom i pozowała fotoreporterom. I co najciekawsze: pokazali kartkę, na której napisali, że generalnie wszystko u nich OK...

A dokładniej to napisali tak: "Nasze małżeństwo jest silne i całej mocy jesteśmy dalej ze sobą. Dziękujemy".

Znajomi Catherine tego nie kupują i sądzą, że ta ustawka z fotoreporterami to ściema. W rozmowie z "Daily Mail" przyznają, że Catherine robi dobrą minę do złej gry i publicznie ukrywa swoje emocje, by nie pogarszać sprawy.

- Prywatnie płonie ze złości. Muszą przeprowadzić ze sobą bardzo trudne rozmowy, ale to stanie się za zamkniętymi drzwiami. Teraz będzie prezentować się jako szczęśliwa mężatka pojednana z mężem, bo zawsze stawia sprawy rodzinne ponad wszystko".

Inny znajomy pary podkreśla: - Catherine to bezpośrednia babka i nie da sobie wciskać kitu. Myślę, że każdy, kto ją zna, powie to samo. Jest naprawdę fajną osobą i mam nadzieję, że z nią jest wszystko OK.

Getty Images Dominic West (Getty Images)

Natomiast ekspert od mowy ciała poproszony przez "Daily Mail" o komentarz przyznał, że ustawka wyglądała tak, jakby "jakiś polityk próbował ratować swoją karierę", a Catherine "przyjęła zamkniętą pozę", którą można odebrać jako nie do końca szczere zachowanie.