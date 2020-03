Aktor Tom Hanks: ja i żona mamy koronawirusa

Popularny aktor Tom Hanks ogłosił, że u niego i jego żony Rity Wilson, wykryto koronawirusa. Para przebywa w Australii, gdzie Hanks miał w najbliższy poniedziałek zacząć kręcić nowy film.

"Co dalej? – pyta Hanks. – Musimy trzymać się procedur lekarskich. My, państwo Hanks, będziemy poddawani testom, obserwacji i odizolowani tak długo, ile wymaga tego bezpieczeństwo i zdrowie publiczne. Co możemy zrobić, jeśli nie brać życia dzień po dniu, co nie?" - pyta gwiazda.