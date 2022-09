Aktorka "Agentów NCIS" miała rozległy wylew. "Wciąż tu jestem"

Choć Pauley Perrette pracuje w przemyśle filmowym od lat 90., to tylko kilka produkcji z jej udziałem zyskało popularność. Grała w "U progu sławy", "The Ring", ale polscy widzowie z pewnością kojarzą ją z serialu "Agenci NCIS", który latami emitowała stacja TVN, a następnie AXN i Puls 2. Perrette wcielała się w postać Abby Sciuto - ekscentrycznej specjalistki od kryminalistyki, którą agenci odwiedzali w jej laboratorium. Mało osób wie, że Perrette, która spędziła na planie serialu kilka lat (nagrała 15 sezonów), w pewnym momencie zaczęła publikować niepokojące wpisy o tym, co działo się w trakcie produkcji "Agentów NCIS".