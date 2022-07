Aktorka jest przykuta do łóżka i ubezwłasnowolniona. Mąż ujawnia, co się dzieje

Ruth Buzzi jest dobrze znana w USA z występów w filmach, na scenach kabaretowych i rozrywkowych show. Szczególnie z "Rowan & Martin's Laugh-In", gdzie występowała przez ok. 5 lat, a za swoją rolę otrzymała Złoty Glob i pięć nominacji do nagród Emmy. Ruth ma na koncie udział w "Sabrinie, nastoletniej czarownicy", "Statku miłości" czy "Siódmym niebie". W Stanach 86-latka jest prawdziwą legendą, choć wiele osób nie miało do tej pory pojęcia, co dzieje się w jej życiu.