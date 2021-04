Aktorka "Matriksa" Carrie-Anne Moss dostała zaskakującą propozycję roli

Czarny rok dla światowego kina. Przez pandemię nie ma co oglądać

- Słyszałam, że 40-tka wszystko zmienia. Nie wierzyłam w to, bo nie mieści mi się w głowie takie schematyczne myślenie, z którym się nie zgadzam. Ale dosłownie dzień po moich 40. urodzinach czytałam scenariusz i moja menadżerka powiedziała mi: "Nie, nie, to nie tą rolę czytasz, twoja to babcia". Z dnia na dzień przeszłam od grania czyjeś dziewczyny, matki do babci - zdradziła.