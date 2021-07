Aktorka trafi do więzienia. Dziewczyna, którą głodziła, zabiera głos

- Wciąż w to nie wierzę, ale ufam i uszanuję decyzję sądu. Mam nadzieję, że jej ofiary, w tym ja sama, będziemy czuły się bezpiecznie wiedząc, że to ona doprowadziła do zamknięcia Raniere. Wszyscy potrzebujemy czasu, żeby to przetrawić. To wielki moment dla wszystkich, którzy byli w to wciągnięci - przekazała w oświadczeniu dla "The Hollywood Reporter".