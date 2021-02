Aktorka znana z "Gwiezdnych wojen" nie żyje. Miała 76 lat

W latach 60. Trisha występowała pod pseudonimem Patsy Ann. Piosenkarka nagrała takie hity jak "Good Looking Boy". Później przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie występowała w serialach.

Patsy Ann Noble - Good looking boy

Trisha Noble nie żyje. Gwiazda miała 76 lat

Widzowie moga ją kojarzyć z "The Mary Tyler Moore Show", "Columbo, Baretta", "McMillan & Wife", "The Rockford Files" i " Buck Rogers in the 25th Century". Po ponad 10 latach pobytu w USA Trisha zdecydowała się jednak wrócić do Australii. Gwiazda kontynuowała tam karierę aktorską.