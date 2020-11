Aktorka żyje z wyrokiem śmierci. Tragedia żony Travolty bardzo ją zmieniła

- Kelly była najwspanialszą, piękną, promienną matką i kobietą, a utrata jej jest niesamowicie smutna – mówiła aktorka. - To naprawdę umacnia mnie w postanowieniu, by robić to, co robię. Moja fundacja szuka innych sposobów na leczenie raka. Wszyscy chcemy, żeby to się już skończyło. Ta myśl napędza mnie do działania – wyznała 72-latka.