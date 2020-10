"Nie machaj cycem", "Umyj się". Aktorki ujawniają, co przechodziły

Zobacz: Aktorka przez lata milczała. "Byłam naga, dyrektor związał mnie liną"

Wichowska wspomina, że Staniewski wzywał aktorki do swojego gabinetu na ostatnim piętrze, by prasowały mu koszule lub masowały go: - Podczas takiego nocnego masażu zapytał: "Co ty myślisz, Joanna, o seksie?”. Próbowałam obrócić to w żart. "Myślę o seksie bardzo dobrze". "A co myślisz o seksie ze mną?". Chciałam udać, że nie słyszę. Potem powiedziałam, że nie sypiam ze swoimi dyrektorami i to wykluczone - zdradza "Wyborczej".