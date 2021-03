Aktorzy powinni otrzymać szczepionkę jako pierwsi? Tak twierdzi Piotr Gąsowski

Niedawno o gwiazdorze było głośno za sprawą afery związanej z jego nieudaną podróżą do Egiptu . Aktor miał udać się z córką na wakacje, ale niestety na lotnisku okazało się, że dziecko Piotra Gąsowskiego ma nieważny paszport. To wywołało spore poruszenie wśród internautów - aktor zdecydował się przekazać tę historię za pośrednictwem Instagrama. Niektórzy obrażali gwiazdora i zarzucali mu brak odpowiedzialności.

Piotr Gąsowski: " Jeśli aktorzy pracują, to oni powinni być zaszczepieni w pierwszej kolejności"

W rozmowie z portalem Plejada.pl Piotr Gąsowski wyznał, dlaczego tak sądzi. - Tu chciałbym zwrócić uwagę na to, na co mi zwrócili uwagę lekarze. Lekarze uważają, że tak jak we Francji czy Niemczech, jeśli aktorzy pracują, to oni powinni być zaszczepieni w pierwszej kolejności, chociażby dlatego, że nie możemy używać masek na planie, w filmie czy teatrze. Nie możemy zachować dystansu społecznego, bo się nie da - stwierdził.

- Po trzecie nie możemy przebywać w pomieszczeniach, gdzie jest do ośmiu osób. Czyli my, żeby pracować, jesteśmy narażeni. Wiem, że zaraz by się podniósł rwetes, jak to, jak to... Lekarze mówią, że w Niemczech czy Francji pisze producent filmu do jakiegoś departamentu, żeby zaszczepić aktorów. A dlaczego? Żeby Państwo nas nie utrzymywało - podsumował.