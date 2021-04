Ma 32 lata. Zaszczepił się przeciw Covid-19. "Słuchajcie lekarzy, a nie idiotów"

"Jak tylko będziesz miał możliwość to się szczep, bo to jest Bentley w śród szczepionek (mowa o szczepionkach Pfizera). Technologia, która wyprzedza to, co było do tej pory o dziesiątki lat. To jest niesamowite co oni zrobili w tak krótkim czasie. W pełni bezpieczne więc o nic się nie bój" - usłyszał Andersz i zapisał się na szczepienie.