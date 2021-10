Alan Cumming: "Hollywood mnie uratowało". Aktor wyznał, że myślał o samobójstwie

Poruszające wyznanie Alana Cumminga padło podczas wizyty aktora w porannym programie stacji CBS. 56-letni aktor, znany m.in. z roli w drugiej części "X-Mena" czy rosyjskiego szaleńca Borisa Grishenko we wspomnianym już "GoldenEye", pojawił się w telewizyjnym studiu, by promować swoje najnowsze literackie dzieło. Książka zatytułowana "Baggage: Tales from a Fully Packed Life", która niedawno trafiła do sprzedaży, to wspomnienia Cumminga, w których odkrywa przed czytelnikami nie tylko kulisy swojej kariery w Hollywood, ale i burzliwego życia osobistego.