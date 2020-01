Ale metamorfoza! Mikołaj Krawczyk jak klon Patryka Vegi

Broda i wypucowana łysina. Patryk Vega ściągnął czapkę? Nie. To tylko Mikołaj Krawczyk i jego najnowsze zdjęcie.

"Dzieeeeń dobry!!! No i stało się! Nie posłuchałem żony i dzieci. Mówiłem, że gdy słyszę "nie można" rodzi się we mnie przekora?. Włosy ścięte-odrosną, a broda zrobiona na cito. Żarty, żartami, ale jaki to ogromny paradoks szczęśliwych relacji - w zgodzie i dobrze żyje się z drugim człowiekiem dopiero wtedy, gdy w zgodzie i dobrze żyjesz sam ze sobą. Kochajcie siebie, a w miłości z człowiekiem trwać będziecie" – czytamy w opisie zdjęcia.