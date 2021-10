Alec Baldwin strzelał z ostrej amunicji. Na jaw wychodzą zaskakujące fakty

Na jaw wyszły też inne fakty. Hannah Gutierrez-Reed, która przygotowywała broń dla Baldwina, to córka legendy branży, Thella Reeda. 24-latka poszła w ślady ojca, ale sama była jeszcze bardzo niedoświadczona. Dopiero niedawno debiutowała w roli specjalistki od broni na planie "The Old Way" z Nicolasem Cage'em.