Aleksander Kwaśniewski porozmawiał z córką o Putinie. Mówi o jego obsesji

Kwaśniewski odpowiedział m.in. na pytanie, dlaczego Putin napadł na Ukrainę. - Nie było żadnej przyczyny, by w tak brutalny sposób atakować ten spokojny, nienależący do NATO kraj, który i tak jest już pozbawiony części swojego terytorium. Putin jednak ma swój plan, swoją obsesję: chce odbudować "wielką Rosję" i niestety tak długo, jak będzie chciał to zrobić, to nie pomogą tu żadne negocjacje.