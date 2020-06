Aleksandra Domańska wrzuciła kontrowersyjny filmik. To coming out?

Aleksandra Domańska jest jedną z wielu gwiazd, które publicznie wyraziły swoje wsparcie dla społeczności LGBT po kontrowersyjnych słowach prezydenta Andrzeja Dudy, że "LGBT to nie ludzie, to ideologia" . Artystka zamieściła wówczas nagranie, na którym macha tęczową flagą. Tym razem w odważniejszy sposób odniosła się do tematu mniejszości seksualnych.

Na pierwszy rzut oka można by uznać, że przez ten bardzo sugestywny film, aktorka ujawnia swoją orientację seksualną. Najprawdopodobniej jednak to kolejny sposób na to, by zwrócić uwagę na sytuację osób nieheteronormatywnych. "Wybranką" Domańskiej na wspomnianym filmiku jest inna aktorka, Marta Malikowska, znana widzom m.in. z serialowej ekranizacji książki Jakuba Żulczyka "Ślepnąc od świateł". Malikowska zagrała w nim przyjaciółkę głównego bohatera, Pazinę. Prywatnie Malikowska związana jest z artystą, muzykiem Wojciechem Brożkiem.