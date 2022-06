Aleksandra Hamkało zrzuciła ubrania. Aktorka pozuje naga w wannie

"Jestem kobietą, matką, kochanką. I jak to wszystko wcisnąć w jedną wannę? Jak to wcisnąć w jedno życie? Kiedy otrzepię się ze spojrzeń i ocen, kiedy całkiem zapomnę, że 'nie masz wstydu' to była kiedyś obelga, ukradnę kwadrans ciszy, żeby znów zakochać się w sobie i przypomnę sobie, jak byłeś we mnie. Jak byłaś we mnie, byliście we mnie, z rozkoszą, z bólem, z objawieniem. Jak brałam od ciebie całą przyjemność świata, jak rodziłam z siebie potem cały świat" - napisała aktorka.