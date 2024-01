Aleksandra Kostrzewska wraca do TVP! Kim jest prowadząca "Teleexpress"? Nazywają ją następczynią Torbickiej

Aleksandra Kostrzewska jest specjalistką w dziedzinie stosunków międzynarodowych, co potwierdza ukończenie przez nią odpowiednich studiów. Swoją przygodę z telewizją rozpoczęła w 2004 roku, kiedy to dołączyła do zespołu TVP Wrocław. Jak sama przyznaje, to dzięki namowom matki zdecydowała się na udział w castingu, który miał być dla niej nie tylko przygodą, ale również sposobem na dorobienie sobie podczas studiów.