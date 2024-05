Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach zapozowali wspólnie i pochwalili się udanym zakupem

W dołączonym do wspólnego zdjęcia podpisie Badach pochwalił się, że on i Kwaśniewska właśnie stali się dumnymi posiadaczami dzieła sztuki. Na fotografii tuż za parą można było dostrzec fragment słynnego obrazu "Dama z gronostajem". Warto dodać, że od 2016 roku obraz ten należy do Skarbu Państwa. Niewykluczone więc, że para nabyła reprodukcję dzieła albo pozwoliła sobie na niewinny żart z obserwatorów.