Aleksandra Kwaśniewska pokazała zdjęcie z dzieciństwa

Aleksandra Kwaśniewska dziś stroni od show-biznesu, wyjątkowo mocno chroniąc swoje życie prywatne. Czasy, kiedy córka Aleksandra Kwaśniewskiego brylowała na parkiecie "Tańca z gwiazdami" czy występowała przed kamerami "Dzień dobry TVN" w roli reporterki, dawno już odeszły w zapomnienie. Śmiało można powiedzieć, że dziś to Aleksandra Kwaśniewska stoi raczej w cieniu kariery swojego męża, Kuby Badacha. Prezydentówna i wokalista pobrali się w 2012 r. i rzadko pojawiają się na czerwonym dywanie. Od czasu do czasu Kwaśniewska potrafi jednak zaskoczyć fanów w mediach społecznościowych. Tak jak tym zdjęciem z dzieciństwa, które wrzuciła niedawno do sieci.