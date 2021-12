Aleksandra Popławska jest zachwycona domową edukacją. Uderzyła w Czarnka

Aleksandra Popławska jest mamą nastolatki, która przed pójściem do liceum uczyła się w domu. – Dla mnie to superdoświadczenie – mówiła aktorka w wywiadzie, zwracając uwagę, że kiedy córka poszła do "normalnej" szkoły, nagle zaczęła dostawać słabsze oceny. Zdaniem Popławskiej to wina stresu i ogólnie złego systemu z ministrem Czarnkiem na czele.