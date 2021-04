Aleksandra Szwed z ciążowym brzuchem. Pokazała urocze zdjęcie

Aleksandra Szwed zadebiutowała jako aktorka w bardzo młodym wieku. Widzowie znają ją z serialu "Rodzina zastępcza". To dzięki temu młodziutka gwiazda zyskała rozpoznawalność. Niedawno wystąpiła w głośnym "Fighterze". Gwiazda próbowała także swoich sił jako piosenkarka. Prywatnie Ola jest związana z koszykarzem Krzysztofem Białkowskim, z którym ma syna Borysa. Niedługo na świat przyjdzie ich drugie dziecko.

Aleksandra Szwed pozuje z ciążowym brzuchem

" Bo wiosną... brzuchy rosną!" - taki opis zamieściła pod zdjęciem. Jednak fani nie do końca wiedzieli, jak traktować ten post, bo aktorka zamieściła go na Instagramie 1 kwietnia. Część z nich uznała go za primaaprilisowy żart. Teraz jednak aktorka ponownie zamieściła zdjęcie z ciążowym brzuszkiem.