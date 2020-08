Żebrowska pokazała się dwa dni po porodzie. "Z tego brzuszka, po 9 miesiącach, wyszedł człowiek"

Aleksandra Żebrowska i Michał Żebrowski do niedawna byli rodzicami tylko dwóch synów: 10-letniego Franciszka i 7-letniego Henryka. Aktor nigdy jednak nie ukrywał, że marzy mu się duża rodzina. Z kolei jego żona dobrze wie, co to oznacza - sama ma siedmioro rodzeństwa. Z pewnością dlatego para zdecydowała się na kolejne dziecko, które trzy tygodnie temu pojawiło się na świecie. 6 sierpnia do rodziny Żebrowskich dołączył malutki Feliks.