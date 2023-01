Aleksandra Żebrowska tłumaczy się z kontrowersyjnych zdjęć. Mówi, dlaczego je robi

Po co to komu? By dodawać otuchy innym mamom, które mają podobnie, a czują się w tym osamotnione, wydaje im się, że z niczym sobie nie radzą, że bycie mamą im nie wychodzi, że nie miało tak wyglądać, że coś robią nie tak, skoro nawet do kibla chodzą z dzieckiem na rękach, bo przecież nikomu innemu się to nie przytrafia" - pisze w najnowszym poście.