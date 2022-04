To miała być tajemnica. Żebrowska wygadała się przez przypadek

Aleksandra Żebrowska i Michał Żebrowski są rodzicami trzech synów: 12-letniego Franciszka, 9-letniego Henryka oraz niespełna 2-letniego Feliksa. Aktor nigdy jednak nie ukrywał, że marzy mu się duża rodzina. Z kolei jego żona dobrze wie, co to oznacza - sama ma siedmioro rodzeństwa. Z pewnością dlatego para zdecydowała się na kolejne dziecko, które już za kilka miesięcy pojawi się na świecie. Kiedy dokładnie? Tego rodzice nie chcą zdradzić wprost, ale wystarczyła jedna wymiana zdań Żebrowskiej z Zofią Zborowską, by uchylić rąbka tajemnicy. Jak do tego doszło?