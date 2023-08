Alexi Lubomirski od sześciu lat nie tyka alkoholu. Miał ogromny problem z nałogiem

"W niektóre noce kładłem się do łóżka i na pozór odpoczywałem, ale zawsze budziłem się pijany. Obudzenie się na kacu było losem gorszym niż śmierć, ale obudzenie się po pijanemu oznaczało dzień pełen zabawy i chodzenia po linie. Szybki prysznic, mocna woda po goleniu i szedłem do pracy. Gdyby ludzie reagowali na mnie inaczej, być może byłbym zmuszony do zmiany mojego krnąbrnego zachowania, ale po wejściu do studia fotograficznego witano mnie uściskami, pocałunkami" - dodał Alexi na swoim blogu.