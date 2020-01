Alexis Eddy nie żyje. Gwiazda MTV miała 23 lata

Gwiazda randkowego reality show "Are you the one?", Alexis Eddy została znaleziona martwa w swoim domu. Jako przyczynę śmierci podano zatrzymanie akcji serca.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Alexis Eddy zyskała popularność dzięki reality show "Are you the one?" (Instagram.com)

Jak podaje serwis TMZ, policja znalazła ciało dziewczyny, gdy ta już nie żyła. Stwierdzono zatrzymanie akcji serca, nie podejrzewa się udziału osób trzecich, ale zlecono badania toksykologiczne krwi.

Alexis Eddy była uczestniczką randkowego reality show "Are you the one?" stacji MTV, gdzie otwarcie mówiła o swoim problemie z uzależnieniem. Wyznała także, że w jej rodzinie jest skazany morderca. Osoby śledzące ją na Instagramie mogły się dowiedzieć kilka miesięcy temu, że Alexis już nie pije i nie bierze narkotyków

Osoba, z którą rozmawiał reporter TMZ, twierdzi że Alexis była w domu swojej matki wieczór wcześniej i "wszystko było w porządku".