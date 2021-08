Ależ Doda jest szczuplutka! Pokazała się w stroju kąpielowym

Doda postanowiła wyjechać do Grecji. Wybrała na to idealny moment, gdy w Polsce przyszło załamanie pogody. Podczas gdy u nas pada, u niej słońce praży, a piosenkarka skrzętnie z tego korzysta. Choć w jednym z postów napisała, że "nie daje rady na słońcu", w jej mediach społecznościowych nie brakuje fotek robionych w basenie. Doda pozuje do nich ubrana w czarny kostium kąpielowy. Jest szczuplutka!