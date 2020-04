Alfah Femmes pracują nad debiutancką płytą. Posłuchajcie singla "Don't Stop"

Alfah Femmes to nietuzinkowy kolektyw muzyków związanych z trójmiejską sceną. W jego skład wchodzą: Zofia Bartoś, Przemysław Bartoś, Marcin Gałązka, Tomasz Koper, Weronika Kulpa i Michał Wandzilak.

Członkowie mogą się pochwalić pokaźnym doświadczeniem, zdobytym dzięki współpracy z takimi artystami jak Marcin Świetlicki czy Tymon Tymański oraz działalności w zespołach, takich jak The Fruitcakes, Mu czy Zgniłość. Twórczość Alfah Femmes to swoiste połączenie grunge’u i indie rocka, choć muzycy zespołu obficie czerpią również z innych gatunków.

Nadchodzącą płytę zapowiada singiel "Don’t Stop". To swojego rodzaju wypadkowa inpiracji i kreatywności członków zespołu. Nerwowy rytm spotyka wpadające w ucho melodie, a wszystko to okraszają dźwięki saksofonu i smyków.

Grupa w październiku 2018 wydała debiutancką ep-kę, zatytułowaną "Humming Way Home". Obecnie pracuje nad pełnowymiarową płytą. Premiera planowana jest na 24 października. Promujący ją zaś singiel muzycy stworzyli w poszerzonym składzie – we współpracy ze związanymi z trójmiejską sceną muzykami – saksofonistą Michałem Janem Ciesielskim i skrzypaczką Aleksandrą Szymańską. Posłuchać go możecie, klikając w poniższe wideo.