Ali Wentworth ma koronawirusa. "Nigdy nie byłam bardziej chora"

Aktorka podziękowała za życzenia powrotu do zdrowia i zażartowała, że musi mieć naprawdę dużą gorączkę , skoro w ogólnokrajowej telewizji pojawia się bez makijażu.

Zapisz się do naszego specjalnego newslettera o koronawirusie.

Wentworth wróciła do domu i poczuła się jeszcze gorzej. Dostała wysokiej gorączki, miała problemy z oddychaniem i szybko stało się jasne, że to nie wiosenne przeziębienie. Potwierdził to test na koronawirusa.