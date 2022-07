Alice Merton z nowym albumem !

"S.I.D.E.S." kończy się podnoszącym na duchu utworem "The Other Side". Intensywne tematy, które eksplorował album, mijają, a Alice widzi lukę w chmurach i oczyszczającą drogę w kierunku znacznie lepszej przyszłości. Podział utworu zgrabnie podsumowuje emocjonalną wyprawę albumu: "It’s hard sometimes when you’re losing the track / It’s harder when you keep trying to fight it back / I thought it would be impossible, yeah it seemed to be so impossible / I’m on the other side of it now."