Alicja Bachleda-Curuś chce wrócić do Polski? Wykonała pierwszy krok

O Alicji Bachledzie-Curuś jest ostatnio bardzo głośno. Niedawno informowaliśmy, że gwiazda kupiła dom w Meksyku . Aktorka zdecydowała się zainwestować w nieruchomość w Tampico. Miasto jest jej szczególnie bliskie - to właśnie tam się urodziła.

Teraz Alicja zdecydowała się zainwestować w dom w Zakopanem. Wszystko po to, żeby móc spędzać wakacje i wolne dni. Jak podaje "Na żywo" narzeczonemu gwiazdy bardzo spodobał się ten pomysł.

Alicja Bachleda-Curuś kupuje dom w Zakopanem

Gwiazda jakiś czas temu w wywiadzie zdradziła, że myśli o powiększeniu rodziny. Alicja Bachleda-Curuś chciałaby mieć córeczkę. "Dziś być może chciałabym mieć córeczkę. To wszystko zależy od sytuacji i od tego, czy jest komu dać to dziecko. A teraz jest taki moment, że jest fajnie, jest na to przestrzeń" - wyznała aktorka.