Alicja Bachleda-Curuś myśli o kupnie domu w Polsce. Bliscy za nią tęsknią

Alicja Bachleda-Curuś od lat żyje na dwa domy – Polskę i Stany Zjednoczone. Nie da się jednak ukryć, że większość jej życia toczy się jednak za oceanem. To tam pracuje i tam wychowuje syna, Henry’ego, dla którego to właśnie USA jest domem. Do Polski przylatuje najczęściej do pracy na planie filmowym lub w odwiedziny do bliskich.