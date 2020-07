Alicja Bachleda-Curuś na górskiej wyprawie. "Bez makijażu i piękna"

Pandemia koronawirusa sprawiła, że zagraniczne podróże zostały ograniczone do minimum. Tegoroczne wakacje upłyną prawdopodobnie pod znakiem odkrywania tego, co lokalne. W Polsce gwiazdy jeżdżą nad Bałtyk i na Mazury. Tymczasem Alicja Bachleda-Curuś, która na co dzień mieszka w Los Angeles, postanowiła odkrywać kalifornijskie plenery.