Alicja Bachleda-Curuś spędza święta w Polsce

Alicja Bachleda-Curuś pochwaliła się na Instagramie, że spędza święta w Polsce. Na zdjęciu brakuje jej nowego partnera.

Alicja Bachleda-Curuś co roku spędza święta w rodzinnym Krakowie. Tym razem w podróży do Polski towarzyszyć miał jej nowy partner. Wygląda jednak na to, że aktorka przyjechała bez niego. A przynajmniej jej instagramowe zdjęcia nie wskazują na to, by spędzała święta z ukochanym.