Alicja Bachleda-Curuś zostawiła syna z dziadkami. Szykuje dla niego niespodziankę w Los Angeles

- Zależało mi na przekazaniu pewnych polskich cech synowi. Cech, które pomagają być wartościowym człowiekiem, jak np. pokora, szacunek do innych. Z kolei Stany dają dużo przestrzeni do rozwijania swoich pasji i marzeń. To amerykańskie spojrzenie i myślenie, ono dodaje energii - powiedziała w rozmowie z "Wprost".