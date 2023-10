Alicja Majewska odwiedzała przyjaciółkę w Skolimowie. Czy sama chciałaby tam zamieszkać?

Nie dla wszystkich jej estradowych przyjaciół los okazał się tak łaskawy. Danuta Rinn, wykonawczyni wielkiego hitu "Gdzie ci mężczyźni?", musiała przerwać karierę niedługo po 60-tce z powodu postępującej cukrzycy. Trafiła do ośrodka w Skolimowie. Alicja Majewska odwiedzała ją do śmierci artystki w 2006 r. i do dziś bardzo chwali to miejsce.