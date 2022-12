Alicja Majewska wyjaśnia, co łączy ją z Włodzimierzem Korczem

Alicja Majewska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Jej przeboje "Odkryjmy miłość nieznaną" czy "Być kobietą" znają miliony Polaków. 74-letnia gwiazda wciąż jest aktywna zawodowo, koncertuje, pokazuje się w mediach i zdaje się mieć niekończącą się energię, co bardzo cieszy jej fanów. To właśnie oni rozpowszechniają przekonanie, że Włodzimierz Korcz jest jej partnerem nie tylko na scenie, ale również w życiu osobistym.