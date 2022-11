Alicja Pieczka wypełnia wolę zmarłego dziadka. Czego sobie życzył wielki aktor?

"Film wyszedł bardzo dobrze, ale musimy dograć kilka niezbędnych scen. Wszyscy działamy non profitowo. Chcemy, aby wyszły one jak najlepiej, dlatego potrzebujemy wsparcia finansowego. Nie mamy wystarczającej kwoty potrzebnej na niezbędny sprzęt, lokacje i inne rzeczy. Liczymy na to, że znajdą się jakieś wspaniałe osoby, które chętnie wesprą młodych twórców i przeleją nam nawet kilka złotych" - napisała.