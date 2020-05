Też miała zagrać w Ciechanowie. Jej koncert odwołano z powodu afery

Miasto Ciechanów zorganizowało serię koncertów na osiedlach. Zamierzenie było takie, by mieszkańcy słuchali ich ze swoich balkonów. Jednak znudzeni kwarantanną społeczną ludzie zebrali się tłumnie pod sceną podczas koncertu Kasi Kowalskiej, łamiąc obostrzenia. Teraz sprawę bada policja i prokuratura. Okazuje się, że swój koncert w Ciechanowie miała dać również Alicja Szemplińska . Ale po koncercie Kowalskiej wszystkie planowane wydarzenia zostały odwołane.

Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, który był gościem programu specjalnego Wirtualnej Polski, postanowił wytłumaczyć się z zaistniałej sytuacji. Mówił, że od początku miasto wystosowywało komunikaty, by nie gromadzić się w miejscu wydarzenia, a koncertu wysłuchiwać z balkonów lub przez transmisję online. Mimo to sytuacja wymknęła się spod kontroli. Prezydent Ciechanowa wyznał, że to Kasia Kowalska namówiła ludzi na przyjście pod scenę: - Nikt tego nie przewidział, że artystka wpadnie na taki pomysł – powiedział.