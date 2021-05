Alicja Szemplińska pięknieje z wiekiem. "Nigdy nie było tak dobrze"

Alicja Szemplińska dała się poznać szerokiej publiczności dzięki występowi w "The Voice of Poland" jesienią 2019 r. Zaimponowała pięknym i mocnym głosem, bez problemu potrafiła zaśpiewać piosenki, które wydawały się piekielnie trudne do wykonania. Potem wygrała "Szansę na sukces", co dało jej przepustkę na Eurowizję.