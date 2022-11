Alicja Szemplińska prezentuje oficjalną piosenkę 28. Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Ręcznej

Tak, jak Mistrzostwa mają dwóch organizatorów, tak samo piosenka została stworzony przez polsko-szwedzki duet. "Stick Together" powstało ze szwedzkim producentem Joakimem Buddee, odpowiedzialnym m.in. za platynowy album Margaret "Add The Blonde" z 2014 roku oraz Jade Ell, autorką tekstów. "Pobyt w Sztokholmie to był dla mnie bardzo inspirujący czas. Podczas naszych sesji powstało kilka utworów, ale jednogłośnie czuliśmy, że Stick Together to będzie to" wspomina Alicja.