Alicja Szemplińska: "Zaskoczył mnie pozytywny odzew zza granicy"

Jak tam Lidia emocje już opadły po wielkiej wygranej W Szansie na sukces Jeszcze nie jeszcze mocy ze mną są ale te Motywują mnie do jego dzieła Powiedz mi twoja piosenka Empire to jest początek czegoś Wielkiego jakiegoś albumu ale Masz jakieś większe Bo jesteś moją muzykę Myślę że piosenka Empires będzie bardzo ważnym elementem mojej drogi muzyczne Jednak coś jeszcze to co się szykuje dalej Nic 100% klimatach piosenki Empires Utwory łatwe i przyjemne W odbiorze Empires jest bardzo ważne Jesteś jeszcze tak naprawdę nastolatką powiedz mi jak Wiesz tym nastoletnim życiu już zaświadczyć smaku sukces I tak naprawdę gwiazdorstwa Jest to przede wszystkim dużo Że w tak młodym wieku mogę już spełniać moje marzenia i realizować wszelkie moje pasje Jednak jest to też wyzwanie żeby pogodzić to wszystko ze szkołą Ale staram się jak ma Zapytam jeszcze ci Widziałem dzisiaj wywiad netty która wygrała Eurowizję i mówił O tym że Eurowizja Stop o tyle że zabija ich rywalizacja Czy ty masz problem z rywalizacją Ja w ogóle do konkursu Eurowizji nie podchodzę jak do rywalizacji ja jadę tam żeby sprawdzić się i żeby Wspaniałą I tak samo myślałam potrzaski ci skóra i Voice of Poland I myślę że Jeżeli robisz to co kochasz Nie dla walki i to się zawsze Powiedz mi czy ty czytasz w ogóle komentarze przecina swój Bo zauważyłem tendencje Zresztą o czym pisałem Że o ile W Polsce ludzie oczywiście Hejtują piszą i tak Tak za granicą ludzie Twoim wokalem Ja przy Kim zwracam uwagę na komentarze w moim profilu Grzyby Żeby moje obserwatorze widzieli że mam z nimi stały I ten pozytywny od zagranicy naprawdę Nie zaskoczył jest to niesamowite dostała mnóstwo wiadomości od ludzi z różnych krajów Jest naprawdę wspaniały i jest Zapytam na koniec kogo zdania liczyło się do ciebie Jeżeli chodzi o Chodzi o twój utwór o twoją wygraną o twoje wiesz drogę muzyka Myślę że Na pierwszym miejscu Najważniejsze było że Dobrze czuła Potem Produkcja A po trzecie Moi rodzice ponieważ zauważyłam że on Mają bardzo bardzo dobry instynkt i wiedzą co