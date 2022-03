Alicja Węgorzewska została wzięta za prostytutkę. Niezręczna sytuacja

Teraz Węgorzewska wystąpiła w programie "Taka jak ty" TVP Kobieta, gdzie opowiedziała, m.in. o swoim rozwodzie, który wzięła w tajemnicy: - Najpierw go zwodziłam, potem za niego wyszłam za mąż, a po 20 latach się rozwiodłam. Tak, ale rozwiodłam się pięć lat temu, więc zobacz, jak to spokojnie przebiegło, i w ciszy. Rozwód to życiowa porażka, definitywnie. Jeśli spędzasz z kimś 20 lat, to można to nazwać porażką.