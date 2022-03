Ałła Pugaczowa uciekła z Rosji? Jej partner nie kryje się ze swoimi poglądami

Milczenie Ałły Pugaczowej wciąż trwa. Za to w mediach społecznościowych zaczęło krążyć jej zdjęcie z pokładu samolotu, sugerujące, że gwiazda opuściła Rosję. Choć nie ma dowodów co do miejsca pobytu rosyjskiej piosenkarki, reżimowy dziennik "Prawda" skrytykował jej postawę.