Allan Krupa może już prowadzić. Mama zapowiada, że nie kupi mu auta

- Nie zrobię tego i mu to wprost powiedziałam. [...] Kochającym trzeba być mądrze. Nie mogę wyręczyć go w jego rozwoju. Wiem, że jeśli sam zapracuje na to wymarzone od dzieciaka auto, będzie to dla niego ogromna satysfakcja i ważny etap w dojrzałości. I też będzie miał zupełnie inną relację z pieniądzem. Jedyne, co mu zaproponowałam, to, że mogę mu dołożyć, jeśli przyniesie własny kapitał - stwierdziła Edyta Górniak.