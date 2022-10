Alter Bridge na wojennej ścieżce - nowe video i singiel - koncert już 7 listopada

W roli gościa specjalnego pojawi się nagrodzona Grammy formacja z Pensywlanii, Halestorm, na której czele stoi charyzmatyczna Lzzy Hale. Zespół promować będzie swój najnowszy, piąty już w dorobku krążek "Back From The Dead", z którego pochodzi singiel "The Steeple". Koncertowy wieczór otwierać będzie grupa Wolfganga van Halena Mammoth WVH, która na muzycznej scenie zadebiutowała w czerwcu zeszłego roku, za sprawą albumu "Mammoth WVH". To właśnie z tego krążka pochodzi utwór "Distance" nominowany w tym roku do nagrody Grammy w kategorii "Best Rock Song", a sam zespół już wkrótce wyruszy na wspólną amerykańską trasę z Guns N’ Roses.