Alyssa Milano miała wypadek samochodowy. Uratowała życie swoje i wujka

Alyssa Milano jest w Polsce znana przede wszystkim jako aktorka puszczanego przez wiele lat na Polsacie serialu "Czarodziejki". Amerykanka jest także producentką, a także działaczką społeczną - to ona zapoczątkowała falę wyznań #metoo. We wtorek, 17 sierpnia, Milano przeżyła poważny wypadek samochodowy. To, co stało się na autostradzie, sparaliżowałoby niejedną osobę.