Alyssa Milano zachorowała na Covid-19. "Nie mogłam oddychać, wszystko mnie bolało"

Dolegliwości tymczasem nie ustępowały. Co więcej, z czasem przybierały na sile. Pogarszający się stan zdrowia skłonił ją do wykonania kolejnego testu. Tym razem robionego za pomocą pobrania krwi, nie tylko nakłucia palca. Dopiero to badanie potwierdziło, że aktorka zmaga się z Covid-19.